"Mais umas horas e não tenho a certeza se estaria cá para contar a história": Papa Francisco correu risco de vida

Líder da Igreja Católica esteve internado, durante três dias, num hospital em Roma.

O Papa Francisco estava inconsciente quando foi levado para o hospital, há duas semanas, e onde ficou internado com uma bronquite. De acordo com Michele Ferri, que mantém contacto com o Pontífice, Francisco poderia ter morrido."Mais umas horas e não tenho a certeza se estaria cá para contar a história", disse o Papa Francisco a Michele Ferri sobre o seu estado de saúde.De acordo com a agência Reuters, Michele Ferri afirmou que o Papa Francisco já estará melhor, já que em janeiro lhe pareceu "muito cansado".Michele Ferri é conhecido nos meios de comunicação social italianos como alguém que fala regularmente com o Papa, desde que o Pontífice lhe ligou para o confortar após a morte do irmão, que perdeu a vida há dez anos num assalto.Segundo a mesma fonte, o Papa é conhecido por ter uma pequena lista de pessoas a quem telefona regularmente, muitas vezes depois de as confortar após as tragédias. O Vaticano nunca confirma os nomes, mas não negou que o Papa fala com Michele Ferri.O Papa Francisco, de 86 anos, foi levado para o hospital a 29 de março e teve alta três dias depois.Na semana passada, presidiu a todas as celebrações da Páscoa, exceto a um serviço ao ar livre na Sexta-feira Santa, em Roma, que o Vaticano disse ter saltado devido ao tempo frio.