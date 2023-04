Harry vai à cerimónia de coroação de Carlos III sem Meghan

Príncipe vai juntar-se a mais de 2000 convidados na Abadia de Westminster a 6 de maio.

O Palácio de Buckingham anunciou, esta quarta-feira, que Harry vai à cerimónia de coroação do Rei Carlos III, mas Meghan não estará presente.De acordo com a BBC, Harry vai juntar-se a mais de 2000 convidados na Abadia de Westminster, a 6 de maio.Será a primeira vez que Harry será visto na presença da Família Real desde o lançamento do seu best-seller de memórias, o livro Spare.Harry e Meghan, que vivem na Califórnia, nos Estados Unidos, tinham sido contactados por e-mail há mais de um mês sobre a sua participação na coroação. Mas até agora não se sabia se estariam presentes, juntamente com outros membros da Família Real, figuras públicas, líderes mundiais e 450 representantes de instituições de caridade e grupos comunitários.