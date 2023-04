Três feridos em colisão com ambulância no Porto

Vítimas foram transportadas para o Hospital de S. João com ferimentos leves.

Uma colisão que envolveu uma ambulância dos Bombeiros de Avintes provocou três feridos ligeiros, esta tarde, no largo da igreja de Paranhos, no Porto.

O alerta foi dado às 14h05. As vítimas foram socorridas pelo INEM e pelos Bombeiros Voluntários do Porto, sendo transportadas para o Hospital de S. João com ferimentos leves.

A PSP esteve no local e investiga as causas do acidente.