Treinador do PSG nega ter dirigido palavras discriminatórias a jogadores do Nice

Técnico afirma que tomou conhecimento com estupefação "das palavras injuriosas e difamatórias" relatadas pelo antigo dirigente do Nice Julien Fournier.

O treinador do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, "rejeita, com a maior firmeza", ter dirigido palavras discriminatórias aos futebolistas do Nice, durante o período em que orientou o clube, indicou esta quarta-feira o advogado do técnico francês à AFP.

Em comunicado enviado à agência noticiosa francesa, Galtier afirma que tomou conhecimento, "com estupefação, das palavras injuriosas e difamatórias" relatadas pelo antigo dirigente do Nice Julien Fournier numa carta interna divulgada na terça-feira por vários órgãos de comunicação social.

"Atendendo à gravidade das acusações, que rejeita, com a maior firmeza, Christophe Galtier recorreu de imediato ao seu advogado, para iniciar, sem demora, os procedimentos legais necessários" para as contrariar, refere o comunicado.

Galtier, de 56 anos, desempenhou a função de treinador do Nice na época passada, assumindo esta temporada o comando técnico do PSG, campeão e líder da Liga francesa, no qual alinham os internacionais portugueses Danilo, Nuno Mendes, Renato Sanches e Vitinha.