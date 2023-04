Advogado preso no centro de Moçambique ao tentar subornar investigador da polícia

Crime incorre numa pena de prisão até dois anos.

O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção (GPCC) em Sofala, centro de Moçambique, anunciou esta quarta-feira a detenção de um advogado que supostamente tentou subornar um agente do Serviço de Investigação Criminal (Sernic).

A porta-voz do GPCC em Sofala, Mariana Macamo, disse aos jornalistas que o agente do Sernic deteve o advogado, quando este o tentou subornar com 100 mil meticais (1.400 euros) para não executar um mandado de detenção contra um cidadão acusado de furto agravado.

"Ele [advogado] foi detido em flagrante delito e encaminhado para o comando da polícia em Sofala", afirmou Macamo.

Pela sua conduta, prosseguiu, o advogado cometeu o crime de corrupção ativa e incorre numa pena de prisão até dois anos, tendo em consideração o valor do suborno.