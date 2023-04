Casal dá boas-vindas à primeira menina da família em 138 anos

Rapariga é a segunda filha do casal. Família ficou em "choque total" quando percebeu que a sequência de meninos seria interrompida.

Um casal de Michigan, nos EUA, deu à luz uma menina depois de 138 anos a nascerem apenas rapazes na família.



Carolyn e Andrew Clark conheceram-se há 10 anos. Na altura, Andrew alertou a mulher para a possibilidade de não terem uma filha, devido a uma longa linha de nascimentos dominados por homens na família, de acordo com a Fox News.



O casal, que já era pai de um rapaz, Cameron, acabou por ser surpreendido ao saber que Carolyn esperava uma menina. A revelação foi feita num chá de revelação do género do bebé.



Carolyn estava a conversar com a cunhada sobre a possibilidade de "haver uma menina em algum momento, seja nós ou talvez os nossos filhos. Quando mordemos a bolacha, olhei para ela como, 'isto é rosa'?", contou a mulher. A família ficou em "choque total" quando percebeu que a sequência de meninos seria interrompida, após 138 anos.



O casal deu as boas vindas a Audrey, que se juntou a Cameron.