É fã de Harry Potter? As aventuras vão voltar em formato série

Já se passou mais de uma década desde que o último filme de Harry Potter foi lançado, mas muitos fãs da saga nunca duvidaram da possibilidade do regresso das aventuras mágicas aos ecrãs. Os rumores confirmam-se, porém com uma novidade. A Warner Bross Discovery, produtora dos filmes, anunciou que a saga de magia vai ser adaptada numa série, que vai ser transmitida numa plataforma de streaming. A revelação foi feita, esta quarta-feira, num evento em que também foi anunciada a fusão entre a HBO Max e a Discovery +, que passa agora a chamar-se apenas Max."As histórias de cada um dos livros de Harry Potter de J.K Rowling vão ser transformadas numa série de uma década produzida com a mesma arte épica, amor e cuidado", explicou a empresa, citada pelo jornal norte-americano The Hollywood Reporter.Na apresentação do novo formato, a produtora avançou que a série vai contar com um novo elenco e que muitas ideias ainda se encontram em fase exploratória. Sabe-se que a autora dos livros, J.K Rowling"Estamos encantados por dar ao público a oportunidade de descobrir Hogwarts de uma forma totalmente nova. O Harry Potter é um fenómeno cultural e é evidente que existe um amor duradouro pelo Mundo Feiticeiro. Em parceria com a Warner Bros. Television e com J.K. Rowling, a nova série Max Original mergulhará profundamente em cada um dos livros icónicos que os fãs têm continuado a apreciar durante todos estes anos", disse Casey Bloys, presidente e CEO da HBO & Max Content, citada por aquele jornal.Durante esta tarde, a HBO Max e a página oficial da saga de filmes do Harry Potter, fizeram uma publicação no Instagram. " Uma carta de Hogwarts aqui. A Max pediu a primeira série televisiva sobre o Harry Potter, com um guião e uma adaptação fiel aos livros", pode ler-se.