José Sócrates no Brasil despreza a Justiça

Foi na sexta-feira de manhã que viajou para S. Paulo, no Brasil, num voo regular da companhia aérea portuguesa e sentado em classe executiva. Seguia na segunda fila da aeronave, onde tentou passar discreto durante toda a viagem. Fotografado à entrada e à saída, entrou com uma mala de cabina e saiu com a mesma bagagem. Vestido informalmente, de ténis e calças de ganga, esperava-o à porta um motorista. O destino final é que é uma incógnita, pelo menos para a Justiça, a quem Sócrates nem se dignou a dar cavaco.