Padre preso por abusos é ajudante de cozinha

Luís Mendes, o antigo padre que cumpre 10 anos de prisão na cadeia da Guarda por abuso sexual de menores no Seminário do Fundão, sai esta sexta-feira em liberdade condicional, mas há já três meses que beneficia do regime aberto de reclusão que lhe permite trabalhar no exterior.Saiba mais no site do Correio da Manhã