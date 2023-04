Autoridade Tributária começa hoje a reembolsar contribuintes

Campanha teve início no dia 1 de abril e decorre até 30 de junho.

Os primeiros reembolsos do IRS começam a chegar à conta dos contribuintes esta quinta-feira. O Ministério das Finanças informou em comunicado que a Autoridade Tributária e Aduaneira já "liquidou as primeiras declarações de IRS entregues e processou os primeiros reembolsos".A campanha que teve início no dia 1 de abril está a decorrer com normalidade e os contribuintes podem entregar a declaração de rendimentos auferidos em 2022 até ao dia 30 de junho."Até às 18h00 de dia 12, tinham sido submetidas mais de 1,7 milhões de declarações de IRS pelos contribuintes. Destas, 46% foram submetidas através do IRS automático", diz o comunicado.O Ministério das Finanças alerta ainda que quem não queira submeter a declaração de IRS pelos meios digitais e preferir o atendimento presencial nos Serviços de Finanças, deve fazer o agendamento prévio através do Portal das Finanças ou pelos canais telefónicos.