Famílias desavindas aos tiros na rua no Monte da Caparica

Não houve detenções, nem há registo de vítimas.

Uma desavença entre duas famílias, que teve um primeiro momento na segunda-feira, com vários disparos de armas de fogo que terão envolvido algumas dezenas de pessoas, no Bairro Amarelo do Monte da Caparica, Almada, voltou esta quarta-feira a levar várias patrulhas da GNR ao mesmo bairro, após nova notícia de disparos e agressões na via pública.





CM junto de fontes policiais, em ambas as situações não foram realizadas detenções, nem terá havido vítimas. Tanto na segunda-feira como esta quarta-feira, quando as patrulhas da GNR chegaram ao local, já estava tudo calmo.



Serão famílias já com historial de violência armada. Num dos casos, um homem terá dado um tiro a um irmão, em 2020, em Almada, fugindo num Porsche. Entregou-se mas tarde na PJ, em direto nas redes sociais.