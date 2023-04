Jogadora italiana de voleibol morre após cair de uma janela de um hotel em Istambul

Incidente ocorreu a poucas horas do encontro da segunda mão dos quartos-de-final da liga dos Campeões de voleibol feminino.

Eczacibasi.

Uma jogadora italiana de voleibol, Julia Ituma, morreu esta quinta-feira aos 18 anos após cair de uma janela do sexto andar do hotel Burhan Felek Sports Hall, em Istambul.De acordo com a estação televisiva Sport Mediaset, a jogadora da equipa de voleibol Igor Novara estava hospedada com a equipa no hotel e foi encontrada morta por volta das 5h30.O incidente ocorreu depois do encontro da segunda mão da semi-final da liga dos Campeões de voleibol feminino onde a equipa da jovem defrontou as turcas doA polícia turca está a a investigar o incidente através de vídeos de câmaras de segurança. A jogadora esteve nos corredores do hotel entre as 22h30 e as 23h30, antes de regressar ao quarto.Julia Ituma nasceu em Milão e é filha de pais nigerianos. Foi considerada um dos talentos mais promissores do voleibol italiano.