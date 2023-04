Satélite europeu com tecnologia portuguesa fica em terra. Risco de trovoada adia lançamento

Missão envolve empresas, cientistas e engenheiros portugueses.

Adiado o lançamento do satélite que seguia hoje para Jupiter devido a risco de trovoada

O lançamento do satélite espacieal Juice com tecnologia portuguesa foi adiado para sexta-feira devido a risco de trovoada, informa a Agência Espacial Europeia (ESA) na rede social Twitter.A ESA ia enviar esta quinta-feira, da Guiana Francesa, um satélite que vai estudar Júpiter e três das suas maiores luas com potencialidades de albergarem vida, uma missão que envolve empresas, cientistas e engenheiros portugueses.A descolagem estava prevista para as 13h15 (hora de Lisboa).