Homem morre após ser agredido com murro na cabeça e ter recusado ir ao hospital em Viseu

Agressor estava alcoolizado e começou a criar distúrbios após lhe ser recusada a compra de bebidas alcoólicas.

Um homem, com cerca de 70 anos, morreu esta quinta-feira depois de ter sido agredido com um murro na cabeça por outro, que estava alcoolizado, numa associação em Penalva do Castelo, Viseu.O agressor entrou no espaço, que é utilizado pelos moradores da localidade, e começou a criar disturbios. Quem estava a servir ao balcão não terá permitido que ingerisse mais bebidas alcóolicas.A vítima, muito querida pela comunidade, recusou ir ao hospital e acabou por morrer em casa.As agressões ocorreram na quarta-feira entre as 22h e as 23h. O agressor ainda não foi detido e a investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária, que esta manhã esteve no interior da associaçao.