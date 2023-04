Cadela morre após alertar dono com auscultadores para incêndio dentro de casa em Lisboa

Animal ainda foi transportado para o hospital, devido à inalação do fumo intenso, mas não resistiu.

A cadela Nara morreu, esta sexta-feira, após ter alertado o dono, que estava com auscultadores, para um incêndio dentro de casa em Alvalade, Lisboa. O morador só se apercebeu do fogo com o ladrar intenso da cadela. O homem conseguiu sair com outro animal, mas a cadela Nara ficou para trás, inanimada, devido à inalação do fumo intenso.Os bombeiros ainda retiraram o animal e o IRA- Intervenção e Resgate Animal transportou-a numa ambulância para o hospital, ainda com vida, mas o animal acabou por não resistir.