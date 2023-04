Idoso de 86 anos golpeado com x-ato em assalto a supermercado na Amadora

Agressor foi localizado pela PSP nas imediações.

Um homem de 86 anos foi golpeado com um x-ato, com gravidade, na face e numa mão – e teve de ser assistido no hospital e suturado – durante um assalto ao supermercado onde fazia compras, na quarta-feira, no concelho da Amadora.



O agressor, de 34 anos, foi localizado pela PSP nas imediações. Notificado a ir a tribunal, acabou por sair com termo de identidade e residência, soube o CM junto de fontes policiais.

Nas imagens de videovigilância a que o CM teve acesso, é possível observar-se o suspeito a furtar vários produtos, que coloca numa mochila, e a ser interpelado por um dos gerentes do supermercado. Foi quando os funcionários o impediram de sair, encerrando a porta, para chamar a PSP, que o homem ficou violento, sacou de um x-ato e tentou atacar o gerente.

O assaltante andou por cima de balcões e acabou por atacar o cliente idoso, ferindo-o com gravidade.