Falso dentista atendia pacientes em hotel de Vila Nova de Gaia

Um falso dentista foi identificado num hotel em Vila Nova de Gaia a angariar clientes para futuros tratamentos no estrangeiro.A Entidade Reguladora da Saúde divulgou que nessa ação foi possível recolher indícios que consubstanciam a prática de cuidados de saúde por profissional não habilitado, tendo os factos sido “participados ao Ministério Público”.

A ação de fiscalização decorreu com a colaboração da Ordem dos Médicos Dentistas, organismo que já denunciou nove exercícios de atividade ilegal desde o início do ano, por entidades do Brasil, Turquia, Venezuela e de países do Leste da Europa.O bastonário da Ordem, Miguel Pavão, adiantou que esta última ação ocorreu no mês passado e visava fazer tratamentos na Turquia.