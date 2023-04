Presidente e ex-presidente da Câmara de Arouca julgados por prevaricação

Início do julgamento está marcado para as 09h30 no Tribunal de Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro.

José Artur Neves, ex-secretário de estado da proteção civil e ex-autarca de Arouca, Maria Belém, atual presidente da câmara de Arouca e Carlos Pinho, empresário da construção civil e presidente do Arouca SAD, começaram a ser julgados, esta manhã de quinta-feira, pelo tribunal da Feira, acusados dos crimes de prevaricação de titular de cargo público e falsificação de documento agravado.Segundo a acusação do Ministério Público, José Artur Neves, à data presidente da autarquia e Maria Belém, vice-presidente do executivo camarário, mandaram executar a pavimentação do troço de ligação entre Chão de Ave e Provizende, em 2017, para conseguir obter o maior número de votos nas eleições autárquicas que se realizaram nesse ano. A obra foi entregue à empresa de construção civil de Carlos Pinho, concretizada nesse ano. No entanto, o procedimento de adjudicação da obra só foi realizado após a realização do processo eleitoral e já com Maria Belém, que venceu as eleições, na liderança da autarquia.O valor contratado para a realização da obra pública foi de cerca de 43 mil euros. Ainda segundo a acusação pública, a obra nunca poderia ter sido adjudicada à empresa de Carlos Pinho por terem sido violados os limites trienais legais à data em vigor para a contratação por ajuste direto, por se tratar de adjudicação relativa a prestações do mesmo tipo ou idênticas a anteriores adjudicações ocorridas no ano económico e nos dois anos económicos anteriores celebrados com a mesma empresa.