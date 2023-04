Conselho Constitucional francês aprova aumento da idade da reforma apesar dos protestos

Segundo Macron, as mudanças são necessárias para salvar o sistema de pensões francês, uma vez que este é insustentável na sua forma atual.

O aumento da idade da reforma de 62 para 64 anos, em França, foi aprovado pelo tribunal constitucional francês, esta sexta-feira. De acordo com a estação televisiva Sky News, o Conselho Constitucional daquele país pronunciou-se a favor das reformas anunciadas pelo presidente francêsMacron.A decisão do Conselho foi adotada na sequência de meses de manifestações e de batalha política contra este projeto decisivo do segundo quinquénio de Emmanuel Macron. Segundo o político, as mudanças são necessárias para salvar o sistema de pensões francês, uma vez que este é insustentável na sua forma atual.Nas últimas semanas, diversas cidades francesas têm sido um verdadeiro palco de protestos violentos. Muitos dos quais, resultaram em confrontos diretos com as autoridades e em vandalismo. Em Paris, chegaram a haver dias de manifestação que juntaram mais de um milhão de franceses.De notar que França é um dos países europeus em que a idade da reforma é menor. Em Portugal, por exemplo, a idade da reforma na função pública está estabelecida para os 66 anos e sete meses. Na Alemanha e em Itália, a reforma é, por sua vez, aos 67 anos.Os principais partidos da oposição francesa manifestaram determinação em prosseguir o combate contra o projeto de revisão da lei das pensões e alertaram para um aumento dos protestos.

"A luta continua", reagiu o líder da esquerda radical Jean-Luc Mélenchon, enquanto a dirigente da extrema-direita, Marine Le Pen, considerava que "o destino político da reforma das pensões não está selado"