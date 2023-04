Chuvas provocaram quatro mortos em Luanda e duas pessoas continuam desaparecidas

Vítimas mortais tinham entre 11 e 37 anos.

As chuvas intensas que caíram sobre Luanda provocaram quatro mortos, um por afogamento e os restantes por eletrocussão, informaram esta sexta-feira os Serviços de Proteção Civil e Bombeiros.

De acordo com o comandante provincial de Luanda do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, subcomissário Flávio, as vítimas mortais tinham entre 11 e 37 anos, estando ainda por localizar duas outras pessoas desaparecidas de 8 e 41 anos.

Os municípios mais afetados foram Cacuaco e Viana, e entre os estragos contabilizam-se inundações em 1.199 habitações e 1.201 famílias afetadas, bem como o registo da queda de 308 árvores.

Flávio Chimbundi apelou à população para acatar com os conselhos das administrações municipais e comissões municipais de proteção civil e bombeiros no sentido de evitarem construir em linhas de passagem das águas e a circulação junto de valas de drenagem quando estiver a chover.