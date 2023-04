Explosão junto a porto no Japão durante visita do primeiro-ministro

Autoridades fizeram uma detenção.

Uma explosão perto do porto nipónico de Wakayama obrigou à retirada do primeiro-ministro japonês do local, quando este se preparava para começar um discurso, com as autoridades a fazerem uma detenção.

Fumio Kishida estava prestes a discursar num porto da cidade de Wakayama, a sul de Osaka, quando foi ouvida uma forte explosão.

A explosão ocorreu por volta das 11h30 (03h50 em Lisboa) e as autoridades detiveram uma pessoa, segundo os 'media' locais.