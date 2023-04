Funcionária atropelada por homem suspeito de roubar supermercado em Gaia

Autoridade investiga o paradeiro do suspeito.

Uma funcionária do supermercado Lidl, em S. Félix da Marinha, Vila Nova de Gaia, sofreu ferimentos ligeiros, esta manhã de sábado, depois de ser atropelada, no parque de estacionamento, por um carro em fuga. O condutor é suspeito de ter furtado produtos da loja. Quando escapou, de carro, terá atropelado a mulher.



A GNR de Arcozelo foi chamada ao local. A autoridade investiga o paradeiro do suspeito.