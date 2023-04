Matthew McConaughey revela que pode ser irmão do ator Woody Harrelson

Matthew McConaughey e Woody Harrelson têm uma grande relação de amizade fora do grande ecrã e agora revelaram que podem mesmo ser irmãos.De acordo com o jornal norte-americano Los Angeles Times, a descoberta foi feita quando ambos estavam de férias com as famílias na Grécia. McConaughey revelou no podcast "Let's Talk Off Camera with Kelly Ripa", que a mãe disse que conhecia o pai de Woody Harrelson. McConaughey referiu que a mãe carregou a palavra conheço quando a disse.

"Sabe, onde eu começo e onde ele termina, e onde ele começa e eu termino, sempre foi como uma linha obscura", disse McConaughey. "E isso faz parte do nosso bromance, certo? Os meus filhos chamam-lhe "Tio Woody". Os seus filhos chamam-me tio Matthew. E vêem fotografias nossas e a minha família pensa que muitas fotografias dele são minhas. A sua família pensa que muitas fotos de mim são ele", conta no podcast.Os atores descobriram que o pai de Woody Harrelson estava de licença do trabalho, ao mesmo tempo que a mãe e o pai de McConaughey se estavam a divorciar pela segunda vez. Também há recibos de sítios que a mãe de McConaughey frequentou, nessa altura, no Texas, onde pode ter encontrado e conhecido o pai de Harrelson.No podcast, McConaughey foi questionado se já tinham realizado um teste de ADN e o ator revelou que Harrelson estava entusiasmado com a ideia, mas o próprio nem tanto. "Espera um minuto, estás a tentar dizer-me que o meu pai pode não ser o meu pai após 53 anos a acreditar nisso?", questionou McConaughey.