Atropelamento de mota a pedestre faz dois feridos leves em Queluz

Alerta foi dado por volta das 12h01.

Um motociclista atropelou um pedestre e ficaram ambos com ferimentos ligeiros, este sábado, na Avenida Dr. Miguel Lombarda, em Queluz. As vítimas foram transportadas para o hospital Amadora-Sintra.



O alerta foi dado por volta das 12h01. No local estiveram operacionais dos Bombeiros de Queluz e a PSP.