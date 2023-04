Primo de Mané revela motivo que levou jogador do Bayern a dar murro a Leroy Sané

Senegalês pediu desculpa ao colega, bem como a todos os jogadores no balneário.

Papa Mahmoud Gueye,





Gueye, que é jornalista no jornal desportivo online Taggat, também revelou que Sadio Mané pediu de imediato desculpa ao colega, bem como a todos os colegas no balneário, e que o futuro do jogador no Bayern de Munique não está em risco, como tem sido noticiado nos últimos dias.

Mané agride sané

O primo do futebolista Sadio Mané,afirma que a razão pela qual o senegalês agrediu Leroy Sané, colega de equipa no Bayern de Munique, é porque o alemão lhe chamou "preto de m****".Através de uma publicação no Twitter,Já no balneário, após o jogo a contar para a Liga dos Campeões entre os alemães do Bayern de Munique e os ingleses do Manchester City, Sadio Mané deu um murro ao colega de equipa Leroy Sané.