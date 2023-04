Zelensky discute com Macron sobre visita do líder francês à China

"Tive uma conversa de quase uma hora e meia com o Presidente francês", revelou o líder da Ucrânia.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, revelou este sábado ter discutido com o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, a visita deste estadista à China, cujos comentários recentes mereceram críticas na Europa e nos Estados Unidos.

"Tive uma conversa de quase uma hora e meia com o Presidente francês, Emmanuel Macron (...) Os resultados da recente visita do presidente Macron à China foram discutidos", disse Zelensky no Telegram, sem detalhar.

Macron causou protestos após a sua visita de Estado à China, quando disse que a Europa não deveria alinhar automaticamente com os Estados Unidos ou Pequim no caso de um conflito em Taiwan.