Polícia divulga imagens de agentes que mataram homem a tiro depois de baterem à porta na casa errada

Agentes norte-americanos respondiam a pedido de socorro por violência doméstica, mas enganaram-se na morada.

Três agentes da polícia mataram um homem a tiro durante uma ocorrência em Farmington, Novo México, EUA. Os agentes respondiam a um pedido de socorro por violência doméstica, mas enganaram-se na morada da vítima. Robert Dotson, de 52 anos, morreu a 5 de abril. Agora, o Departamento da Polícia de Farmington decidiu divulgar imagens das 'bodycams' dos agentes. O alerta foi dado às 23h30. O vídeo, divulgado sexta-feira, mostra um agente a bater à porta na morada errada três vezes e a anunciar que são polícias. O agente que bateu à porta e um outro discutem o endereço: "Não é 5308? É o que diz ali mesmo, certo?". "Não, disse 5305, não é?", responde o outro. Pedem à central para confirmar o endereço. "5308", dizem.Segundo a NBC News, quando a porta de casa se abre, os agentes gritam "mãos ao alto" e, de imediato, disparam contra Dotson. Uma parte do vídeo divulgado pela polícia mostra o proprietário a levantar alegadamente uma arma."Oh meu Deus", grita a mulher de Dotson. A polícia estatal disse que ela disparou contra os agentes, antes de se aperceber que eram polícias. Ninguém foi atingido. Nas imagens ouve-se o agente dizer que a mulher pegou na arma de Dotson e apontou-a para eles.Os filhos do casal estavam no andar de cima."Mais uma vez, queremos expressar as nossas condolências à família Dotson e como vosso chefe de polícia, desejo transmitir o quanto lamento que esta tragédia tenha ocorrido", disse o chefe da políciaHebbe esta sexta-feira à noite, segundo a NBC News. Hebbe disse que os vídeos foram divulgados em parte com o interesse de serem transparentes sobre o que aconteceu. A razão pela qual os agentes foram para o endereço errado está a ser investigado, disse a polícia.A Polícia do Estado do Novo México está a investigar o caso.