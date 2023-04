Homem encontrado morto com objeto perfurante no peito em Vagos

Alerta foi dado cerca das 16h00.

Um homem de 51 anos foi encontrado já cadáver junto a uma casa em Vagos esta tarde de sábado.O alerta foi dado cerca das 16h00 para os Bombeiros de Vagos, para uma tentava de suicídio.No entanto, quando os operacionais chegaram à localidade de Sanchequias depararam-se com um objeto perfurante no peito no corpo.Ao que tudo indica, o corpo apresenta rigidez cadavérica e o óbito terá ocorrido há várias horas.A GNR de Vagos e Polícia Judiciária de Aveiro foram acionadas. As autoridades investigam agora as circunstâncias da morte do homem.Quando as perícias terminaram, o corpo transportado para o Instituto de Medicina Legal de Aveiro.