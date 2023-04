Homem sofre convulsões a bordo de cruzeiro e é resgatado pela Marinha

Alerta foi dado cerca das 15h30 desta sexta-feira.

Um homem de 29 anos foi resgatado pela Marinha Portuguesa, este sábado, depois de ter sofrido convulsões a bordo de um cruzeiro. O pedido de auxílio foi feito cerca das 15h30 desta sexta-feira, quando o navio se encontrava a navegar a cerca de 691 quilómetros, a sudoeste do Cabo de São Vicente.



Segundo um comunicado da Marinha, aquando a notificação, foi efetuada uma avaliação para verificar o estado de saúde do passageiro. A situação foi dada como não urgente, pelo que o resgate acabou por acontecer já durante a tarde de sábado.

"Hoje, na parte da tarde, o navio aproximou-se da cidade de Cascais e foi empenhada uma lancha salva-vidas SR-27 que efetuou o transporte do passageiro para terra que foi depois transportado para uma unidade hospitalar", pode ler-se no comunicado.



O jovem, de nacionalidade bósnia, seguia no cruzeiro MEIN SCHIFF 3.