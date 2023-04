Conselho latinoamericano suspende Boaventura Sousa Santos após denúncias de assédio sexual

Suspensão das atividades do investigador estará em vigor enquanto decorrer a investigação.

Boaventura de Sousa Santos foi, este sábado, suspenso do Conselho Latinoamericano de Ciências Sociais (CLACSO ) de Buenos Aires, na Argetina. O sociólogo e investigador tem vindo a receber destaque no espaço mediático após diversas denúncias de assédio sexual a ele associadas virem a público. "À luz dos acontecimentos publicamente conhecidos que tiveram lugar no CES (Centro de Estudos Sociais) nos últimos dias, a CLACSO reafirma a sua posição de tolerância zero e rejeição absoluta do assédio sexual e expressa a sua solidariedade para com todos os afetados por esta forma de violência", pode ler-se no comunicado divulgado este sábado pelo CLACSO.O Centro Latinoamericano explica que a suspensão das atividades de Boaventura estará em vigor enquanto decorrer a investigação."Reafirmamos o nosso compromisso de promover e contribuir para gerar um ambiente de trabalho mais igualitário e livre de todas as formas de violência e assédio", rematou.De recordar que, esta sexta-feira, o Centro de Estudos Sociais também se pronunciou, optando por suspender todas as atividades do diretor emérito enquanto se procede à investigação. Até ao momento, o investigador português negou todas as acusações. Chegou mesmo a referir-se às denúncias como "uma difamação anónima, vergonhosa e vil".