Caixa demora seis anos a cobrar dívida a deputado do PS Carlos Pereira

Livranças avalizadas pelo deputado só foram preenchidas em 2021.

A CGD demorou seis anos a preencher as três livranças avalizadas por Carlos Pereira, deputado do PS, a mulher deste e mais quatro pessoas, com vista a executar-lhes uma dívida inicial da BKAT Consulting. O processo de insolvência desta empresa foi encerrado, por insuficiência de bens para pagar aos credores, em julho de 2015, mas a Caixa preencheu as três livranças em agosto de 2021 e avançou com a execução da dívida em janeiro de 2022.





