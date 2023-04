Rapto violento de português na África do Sul

Um empresário português de 55 anos foi raptado na África do Sul depois de ser vítima de um ‘carjacking’ em plena luz do dia. O carro foi encontrado com dois buracos de bala no vidro da frente, 24 horas depois do desaparecimento, mas, oficialmente, ainda não foi pedido qualquer resgate à família.Saiba mais no site do Correio da Manhã