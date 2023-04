Novo tiroteio em Louisville faz pelo menos dois mortos dias depois do ataque que matou cinco pessoas num banco

Atirador começou a disparar contra uma multidão.

Um tiroteio fez pelo menos dois mortos e quatro feridos, na noite de sábado, no parque Chicksaw, em Louisville, no Kentucky, nos Estados Unidos da América. Os quatro feridos foram transportados para o hospital e um deles está em estado grave.O atirador começou a disparar contra uma multidão, de acordo com a televisão norte-americana Fox News. O alerta foi dado por volta das 21h00 (2h00 de domingo em Lisboa).Este incidente acontece dias depois de um tiroteio num banco em Louisville que matou cinco pessoas.