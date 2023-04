Quatro feridos em despiste em Vila Verde

Carro embateu contra um anexo de uma casa onde estavam animais, tendo depois começado a arder.

Quatro pessoas sofreram ferimentos ligeiros na sequência do despiste de um carro, na EN205, em Vila de Prado, no concelho de Vila Verde. As vítimas são um homem, que era o condutor e três mulheres.Morreram mais de 40 galinhas. O alerta foi dado às 04h48.Ao que oapurou, após o despiste na rua 1, no lugar de Vila, o carro embateu contra um anexo de uma casa onde estavam animais, tendo depois começado a arder. No local estiveram os Bombeiros de Vila Verde e os Sapadores de Braga. Depois de estabilizadas, as vítimas foram levadas para o Hospital de Braga. As causas do despiste estão ainda por apurar. A GNR esteve no local e investiga.