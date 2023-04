Estava numa prancha de paddle, que terá sido empurrada pelo vento, impedindo que regressasse ao areal.

Uma jovem de 17 anos, da zona de Azeitão, que estava desaparecida desde o final do dia de sábado no mar da praia do Coelho, em Vila Real de Santo António, foi encontrada com vida, este domingo à tarde. A jovem estava numa prancha de paddle, que terá sido empurrada pelo vento, impedindo que regressasse ao areal.

Um avião da Força Aérea e do instituto de socorro a náufragos espanhol ajudaram nas buscas pela jovem.

Segundo o relato do Capitão do Porto de Vila Real de Santo António, que coordenava as buscas, o vento soprava de norte e a jovem terá entrado "numa espécie de pânico/susto e não remou", o que fez com que "o vento lhe pegasse e ela começasse a deslocar para sul".

"O pai ainda tentou e saltou para a água, mas infelizmente não conseguiu agarrá-la, não teve capacidade física para chegar à prancha", disse o comandante João Afonso Martins.

A partir do momento em que receberam a informação do desaparecimento, "foram ativados todos os meios disponíveis possíveis, que foram muitos", assegurou o responsável.