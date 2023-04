Nova greve de professores no último período de aulas

Plataforma sindical inicia esta segunda-feira no Porto greve por distritos, que se prolonga até 12 de maio.

O terceiro e último período de aulas arranca esta segunda-feira com uma greve de professores que começa no Porto e corre os 18 distritos por ordem alfabética inversa (de Viseu a Aveiro), terminando a 12 de maio em Lisboa. A paralisação inicia-se apenas às 12 horas de cada dia, não abrangendo o período da manhã. Desta vez, a greve vai decorrer sem os serviços mínimos que eram aplicados à paralisação do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP), suspensa desde sexta-feira, após quatro meses de duração.





A plataforma de nove estruturas sindicais que marcou a greve distrital rejeita a proposta do Ministério da Educação relativa à carreira, depois de ter também recusado um acordo no diploma de concursos. Avisam que a proposta “não prevê a recuperação de um único dia” do tempo congelado, a principal reivindicação, nem elimina as vagas para progressão aos 5.º e 7.º escalões. O ME propõe a recuperação do tempo em que os docentes ficaram a aguardar vaga, mas os sindicatos criticam os requisitos impostos, que garantem deixar de fora quem tenha estado ausente mais de 30 dias por doença durante o congelamento, ou tenha lecionado nas ilhas nesse período.



stop marca outra







Depois de suspender a greve iniciada em dezembro, o STOP marcou outra, entre dias 24 e 28, associada à ‘manif’ do 25 de Abril.

Apelo ao presidente



A plataforma pede a Marcelo para não promulgar o diploma de concursos, mas admite que isso obriga a um diploma autónomo para vincular 10 700.





apoio do superior



José Moreira, novo líder do Sindicato Nacional do Ensino Superior, admite juntar-se à luta dos docentes do Básico e do Secundário.