Nova vacina da Moderna atrasa o regresso do cancro de pele e reduz risco de morte em 44%

Uma vacina experimental mRNA desenvolvida pela Moderna Inc e combinada com a imunoterapia da Merck & Co reduziu em 44% o risco de morte ou reaparecimento do cancro de pele.Os resultados de uma nova investigação, divulgada este domingo pela Reuters, sugerem que esta nova vacina poderia prolongar o tempo de remissão do cancro ou até da esperança média de vida dos doentes, disse o investigador Jeffrey Weber."Do ponto de vista terapêutico, este é um grande avanço", disse Ryan Sullivan, especialista em melanoma do Mass General Cancer, que trabalhou no estudo, numa declaração.A vacina da Moderna é concebida para treinar o sistema imunitário a reconhecer e atacar mutações específicas nas células cancerígenas.A imunoterapia da Merck & Co, aprovada para tratar melanoma e muitos outros cancros, pertence a uma classe de imunoterapias amplamente utilizadas, conhecidas como inibidores de ponto de controlo, concebidas para desativar a proteína PD-1, que ajuda o cancro a escapar ao sistema imunitário.Entre 107 sujeitos que receberam tanto a vacina experimental, como a vacina anteriormente usada, o cancro regressou em 24 sujeitos (22,4%) no prazo de dois anos, em comparação com 20 dos 50 (40%) que receberam apenas a imunoterapia da Merck & Co.