Cessar-fogo de três horas entrou em vigor no Sudão para abrir corredores humanitários

O líder do Exército sudanês, Abdelfatah al Burhan, e o comandante do grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF), Mohamed Hamdan Dagalo, aceitaram este domingo uma "pausa temporária nos combates" de três horas, proposta pela ONU para abrir corredores humanitários.

A missão da Organização das Nações Unidas (ONU) no Sudão anunciou no Twitter que os dois militares aceitaram a proposta do enviado das Nações Unidas no país africano, Volker Perthes.

A cessação temporária das hostilidades "por razões humanitárias" entrou em vigor às 16h00 locais (15h00 em Lisboa) e terminará às 19h00 (18h00) deste domingo.