Chefe escoteiro acusado de forçar menor a sexo oral

Vítima de 14 anos era enteada do arguido e tratava-o por 'papi'. Suspeito negou prática dos factos mas está em prisão domiciliária.

Um motorista de 58 anos, antigo chefe de um agrupamento de escoteiros no Cartaxo, vai ser julgado no Tribunal de Santarém por, alegadamente, ter forçado a enteada menor a atos de natureza sexual.Saiba mais no Correio da Manhã