Maioria dos portugueses está descrente que bens fiquem mais baratos com o cabaz IVA Zero

A medida do ‘IVA Zero’ para o cabaz de 46 bens essenciais entra em vigor amanhã, mas, de acordo com uma sondagem da Intercampus parae ‘Negócios’, os consumidores não acreditam que venha aí uma redução das despesas mensais das famílias com a alimentação. Em alternativa, a esmagadora maioria dos inquiridos defende que o melhor era fixar o valor dos produtos que vão ficar isentos de imposto. Já sobre a subida dos preços, as culpas são repartidas pelos híperes e supermercados e pelo Governo.Leia mais no Correio da Manhã