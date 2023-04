Mulher esconde pai mumificado em casa durante uma década

Segundo oapurou, o alerta foi dado por vizinhos do prédio n.º 67 da Avenida Tomás Ribeiro devido ao cheiro putrefacto que vinha daquela habitação. A PSP foi acionada, mas como a porta estava trancada acabaram por ser os bombeiros a entrar por uma janela com recurso a uma autoescada. A casa estava recheada de lixo, acumulado ao longo de anos. E foi numa das salas que a mulher foi encontrada. Num dos quartos estava o que restava do corpo do pai – pouco mais que um esqueleto com pele e já sem carne. Ainda assim, não há indícios de crime neste caso.