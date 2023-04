Futebol arrebatou audiências em março

O jogo entre Luxemburgo e Portugal a contar para a qualificação do Euro 2024 foi o programa de televisão mais visto em Portugal no mês de março, somando mais de 2,3 milhões de telespectadores. Este desafio foi campeão de audiências numa lista em que o futebol é rei: dos dez mais vistos no mês passado, seis são jogos, com as disputas internacionais a baterem os encontros entre as equipas nacionais.Leia mais no Correio da Manhã