Jogo de futsal da distrital de Aveiro interrompido por agressões entre adeptos nas bancadas

Um atleta do Sporting de Silvalde ficou ferido e teve de receber assistência hospitalar.

Os adeptos do Sporting de Silvalde entraram este sábado em confronto físico com os adeptos do Ossela, de Oliveira de azeméis.Em poucos segundos, o ambiente no Pavilhão da Nave Desportiva de Espinho, descontrolou-se. Dois atletas, um de cada equipa e que tinha sido expulsos da partida durante a primeira parte, voltaram a confrontar-se na bancada já com o jogo a decorrer. Nem a presença de crianças e idosos, alguns deles de muletas, impediram os momentos de violência.O atleta do Sporting de Silvalde ficou ferido e teve de receber assistência hospitalar. A PSP foi chamada e o clube espinhense tem a intenção de concretizar uma queixa contra o agressor.A partida entre os dois clubes não terminou e o caso segue, também, para a justiça desportiva. Quando a partida foi interrompida, o placard marcava 3-3 num jogo a contar para a fase de apuramento de Campeão distrital da Associação de Futebol de Aveiro.