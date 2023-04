Árbitro esfaqueia jogador após discussão sobre penálti durante partida em Minas Gerais, Brasil

Crime foi cometido com recurso a uma faca de peixe. Agressor foi libertado após ser presente a interrogatório.

Um árbitro esfaqueou este domingo um jogador de futebol, de 25 anos, durante um jogo, em Montes Claros, no norte do estado brasileiro de Minas Gerais.Os confrontos entre os dois iniciaram-se devido a um pénalti. Após várias tentativas para terminar com a discussão, o filho do árbitro, de 14 anos, entregou uma faca de peixe ao pai, que perpetrou as agressões, avança a Globo.O jogador de futebol foi atingido várias vezes, tendo depois sido socorrido e levado para o hospital, onde se encontra internado. Desconhece-se até ao momento o estado de saúde da vítima.O agressor e o filho fugiram do local, mas acabaram apanhados e detidos pela Polícia Militar. Confrontado com a situação, o árbitro alegou ter agido em legítima defesa, uma vez que estava a ser agredido por vários jogadores. A arma do crime foi encontrada dentro do veículo em que seguiam.Apesar de terem sido levados até uma esquadra para interrogatório, pai e filho ficaram em liberdade.