"Boa tarde, meninas": Professora obrigada a pedir desculpa pela forma como cumprimentou turma

Uma professora de filosofia e educação religiosa foi obrigada a pedir desculpa a uma turma do sétimo ano de um colégio privado feminino, no Reino Unido, depois de se dirigir ao grupo com a saudação: "boa tarde, meninas". A docente referiu que se sentiu humilhada perante a situação, avança o jornal britãnico The Telegraph.O caso remonta a maio de 2021, quando tinha acabado de ser apresentado naquele estabelecimento de ensino um vídeo sobre identidade de género e atribuições de género à nascença.Os estudantes acusaram a docente de discriminação, uma vez que nem todos se identificariam com o sexo feminino. No dia seguinte, decidiram escrever no quadro da sala de aula os pronomes com os quais gostariam de ser tratados. Uma das alunas disse inclusive que se identificava com o pronome "They" (Eles/Elas).A docente recusou o pedido da turma e disse que teria de informar os pais daquela situação.Depois do sucedido, foi feito um protesto no átrio da escola contra a professora.No final daquela semana, a professora foi alvo de um processo disciplinar e foi forçada a pedir desculpa.