Grupo ataca esquadra do Bairro Padre Cruz e ameaça repetir violência

A PSP do Bairro Padre Cruz, em Lisboa, está a ser atacada desde sábado. Um grupo de moradores começou por tentar libertar um detido. Encapuzados atiraram depois três cocktails molotov (engenhos incendiários) contra um carro-patrulha e quatro viaturas particulares de agentes, causando danos. A violência contra a PSP prosseguiu esta segunda-feira de manhã, com apedrejamentos e caixotes do lixo incendiados, e nas redes sociais já circulam ameaças de mais violência.