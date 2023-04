Schmidt prepara penáltis para motivar a equipa para ‘mata-mata’ com Inter de Mlão

Roger Schmidt aposta tudo em recuperar os níveis de confiança dos jogadores da equipa do Benfica. Para tal, quer uma reação já esta quarta-feira, em Milão, no ‘mata-mata’ com o Inter. Um jogo que chega após três derrotas consecutivas, duas na Liga doméstica (FC Porto, por 1-2, e Desp. Chaves, 0-1), a outra com os italianos em pleno Estádio da Luz (0-2), no encontro referente à primeira mão dos quartos de final, da Liga dos Campeões.Saiba mais no Correio da Manhã