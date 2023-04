Rúben Amorim mantém confiança em Chermiti

Avançado, de 18 anos, faz treino específico de finalização a pensar no ataque à Juventus.

Chermiti vai continuar a ser a referência do ataque do Sporting no jogo de quinta-feira com a Juventus, apesar de não ter marcado qualquer golo nos últimos 10 jogos em que participou.Rúben Amorim, que não poderá contar com o lesionado Paulinho, vai manter a aposta em Chermiti na Liga Europa, apesar do jejum preocupante de golos do jovem de 18 anos.Saiba mais no Correio da Manhã