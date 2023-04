Autoridades portuguesas em guerra contra o narcotráfico ao largo da costa algarvia

Quase todas as semanas são realizadas operações em alto mar, para impedir que as lanchas carregadas de haxixe cheguem às praias.

As autoridades portuguesas começaram uma verdadeira guerra contra o narcotráfico ao largo da costa Sul. Quase todas as semanas são realizadas operações em alto mar, para impedir que as lanchas carregadas de haxixe cheguem às praias do Algarve.acompanhou uma das operações desenvolvidas pela Autoridade Marítima Nacional, Marinha e Força Aérea e um exercício para treinar a forma de abordagem a uma lancha suspeita com traficantes em alto mar.Saiba mais no Correio da Manhã