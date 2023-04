“Acreditei que podia estar viva”: Comandante da operação de busca diz que pensou sempre na dor dos pais de Érica

“Sempre acreditei que a jovem podia estar viva e que a podíamos encontrar. A esperança é fundamental nestes casos, a juntar à matemática.” A expressão é de Afonso Martins, comandante da Capitania do Porto de Vila Real de Santo António, que liderou as operações de busca para localizar Érica Vicente, que foi resgatada a 46 km da costa depois de 21 horas perdida no mar, ao largo do Algarve, em cima de uma prancha de ‘stand-up paddle’.Saiba mais no Correio da Manhã